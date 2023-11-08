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Палестино-израильский конфликт

Израиль пообещал после операции в Газе оставить там свои силы безопасности

После победы над ХАМАС будет важно не допустить возрождения в анклаве террористических групп, заявил старший советник премьер-министра еврейского государства Марк Регев

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Израиля будут оставаться в секторе Газа даже после завершения операции против палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

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"Когда это закончится и мы победим ХАМАС, будет важно не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС. Нет смысла делать все это и затем возвращаться в самое начало, - сказал он во вторник в интервью телеканалу CNN. - Здесь [в Газе] придется обеспечить присутствие израильских сил безопасности".

Вместе с тем, добавил Регев, присутствие сил безопасности "не означает, что Израиль вновь оккупирует Газу" и будет управлять анклавом.

Ранее на этой неделе премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за безопасность в секторе Газа на протяжении некоторого времени после завершения конфликта будет нести Израиль. При этом он не уточнил, в течение какого периода времени израильские силы могут находиться на территории анклава. 

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