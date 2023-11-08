СБ ООН проведет закрытое заседание по "Северным потокам"

Встреча состоится после открытого заседания по Украине

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в среду, 8 ноября, закрытое заседание по теме подрыва "Северных потоков". Об этом сообщило во вторник постоянное представительство Бразилии при ООН.

"Состоится закрытое заседание по "Северным потокам" по запросу Российской Федерации", - сообщили в бразильском постпредстве.

Отмечается, что встреча состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине, которое начнется в 23:00 мск. Оно пройдет по инициативе России в связи с ударами киевских властей по Донецку.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию.

8 февраля публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.