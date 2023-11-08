7 ноября, 23:56
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило, что США не могут навязывать палестинцам свою волю по вопросу Газы

Движение является "истинным выразителем устремлений палестинского народа к свободе и независимости", подчеркнул его представитель Хазем Касем

РАБАТ, 8 ноября. /ТАСС/. США в разговоре о будущем сектора Газа не могут навязывать свою волю палестинцам. Об этом говорится в заявлении представителя палестинского движения ХАМАС Хазема Касема, опубликованном в Telegram-канале.

Читайте также
Попытки освободить заложников и обмены ударами. Месяц с начала конфликта в Палестине

Таким образом движение ответило на высказывания координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. По его мнению, США и их союзники убеждены, что ХАМАС не может принимать участие в управлении сектором Газа после окончания конфликта.

"Кирби говорил безрассудно и глупо, рассуждая о том, что будет после власти ХАМАС в секторе Газа. Мы подтверждаем, что ХАМАС является самым истинным выразителем устремлений палестинского народа к свободе и независимости, права на достойную жизнь на своей земле", - подчеркнул Касем.

"ХАМАС имеет глубокие корни во всей ситуации в Палестине. Ни Кирби, ни США не могут навязывать выбор палестинскому народу. Наш народ свободен и борется за свою свободу и волю", - резюмировал он. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация