СМИ: Пхеньян устроит Сеулу "дождь из огня" за отправку пропаганды в КНДР

Распространение таких листовок является "элементом психологической войны", считает автор материала, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи

СЕУЛ, 8 ноября./ТАСС/. Отправка критических по отношению к Пхеньяну листовок через границу в КНДР может вызвать "карающий дождь из огня" в Южной Корее и спровоцировать конфликт, подобный "тем, что идут в Европе и на Ближнем Востоке". Об этом говорится в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По словам автора, в Республике Корея вступает в силу решение о неконституционности запрета на распространение листовок через границу. Распространение подобных листовок "социальными отбросами" - элемент психологической войны, которую планируют и "ведут марионетки", утверждающие, что это дело рук частных организаций. "Позиция наших революционных вооруженных сил заключается в том, что [будет] необходимо устроить карающий дождь из огня не только в месте, откуда распространяются листовки, но в твердыне марионеток", - сказано в статье.

"Психологическая война, в том числе распространение антиреспубликанских листовок, станет катализатором конца "Республики Корея". Нет гарантий, что военный конфликт, подобный тем, что идут в Европе и на Ближнем Востоке, не возникнет на Корейском полуострове", - предупреждает автор. "Изменникам и мятежникам нужно помнить, что из-за отправленных отбросами-перебежчиками листовок произошло боевое столкновение в 2014 году, а в 2020 году был полностью уничтожен офис межкорейской связи", - говорится в материале.

26 сентября конституционный суд Республики Корея отменил запрет на отправку пропагандистских листовок в КНДР, установленный законом о развитии межкорейских отношений. Судьи пришли к выводу, что соответствующий закон чрезмерно ограничивает свободу слова и выражения позиции.

Поправка к закону, согласно которой запрещалось "наносить ущерб жизни и здоровью граждан или провоцировать серьезную опасность с помощью распространения листовок", была принята в декабре 2020 года при президенте Мун Чжэ Ине, который выступал за диалог с КНДР. Нарушителям грозило до трех лет лишения свободы или штраф в размере до 30 млн вон ($22,1 тыс.). Критические по отношению к Пхеньяну листовки распространяли активисты из организации перебежчиков.

В июне 2020 года власти КНДР взорвали здание межкорейского офиса связи в качестве ответа на неспособность Сеула предотвратить отправку антиправительственных листовок через границу.