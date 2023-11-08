8 ноября, 01:56

Рамасвами заявил о превосходстве РФ над США по гиперзвуковому и ядерному оружию

Претендент на пост президента США также отметил, что РФ "находится в альянсе" с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты уступают России в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, заявил претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами.

"В настоящее время Россия превосходит нас по ядерному потенциалу, а также по гиперзвуковым ракетам", - сказал он на митинге своих сторонников в Майами (штат Флорида).

Рамасвами отметил, что в настоящее время Россия "находится в альянсе" с Китаем.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" заявил, что Россия обладает современным уникальным оружием, которое способно уничтожить любого противника, в том числе и США. 

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