8 ноября, 02:21

Япония и ФРГ выступают за помощь Украине, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке

На переговорах в Токио японский министр иностранных дел Ёко Камикава и ее германская коллега Анналена Бербок также обсудили Китай и КНДР

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Японии и Германии выступают за оказание дальнейшей помощи Украине, несмотря на нынешнее обострение обстановки на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров в Токио японского министра иностранных дел Ёко Камикавы и ее германской коллеги Анналены Бербок.

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"Мы разделяем понимание того, что, несмотря на обострение на Ближнем Востоке, необходимо продолжить оказывать решительную поддержку Украине", - говорится в заявлении, распространенном МИД Японии. В нем отмечается, что стороны также обсудили ситуацию в регионе, затронув, в частности, Китай и КНДР.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе и наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ЯпонияУкраинаГерманияПалестино-израильский конфликтБербок, АнналенаВоенная операция на УкраинеКамикава, Ёко
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