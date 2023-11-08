8 ноября, 02:32
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля обнаружила свыше 400 брошенных ХАМАС поясов смертников

Во время операций по восстановлению контроля над атакованными палестинским движением населенными пунктами также было найдено 760 РПГ, 106 ракет и снарядов, почти 1,5 тыс. гранат

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля в ходе зачисток на юге страны обнаружили свыше 400 брошенных бойцами радикального палестинского движения ХАМАС поясов смертников и сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов.

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Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Кроме того, во время операций по восстановлению контроля над атакованными ХАМАС населенными пунктами было обнаружено 760 РПГ, 106 ракет и снарядов, почти 1,5 тыс. гранат, а также 375 единиц огнестрельного оружия. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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