Китай намерен продолжать добросовестно соблюдать морское право

Глава МИД КНР Ван И также подчеркнул, что республика собирается и дальше участвовать в разработке правил использования океанов

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Китай продолжит в полной мере участвовать в разработке правил использования водных пространств и добросовестно выполнять свои обязательства по международному морскому праву. Об этом заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 4-м форуме международного сотрудничества и управления в океанической сфере.

"Китай будет продолжать в полной мере участвовать в разработке правил использования океанов и реализации механизмов управления в рамках Организации Объединенных Наций, а также добросовестно выполнять свои обязательства по международному морскому праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И также призвал "уделять внимание законным проблемам всех стран, стремиться к разрешению споров посредством диалога и разрешению конфликтов посредством консультаций, совершенствованию механизмов кризисной коммуникации, укреплению сотрудничества в области региональной безопасности и строительству по-настоящему прочной основы морской безопасности".