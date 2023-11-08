Мадуро считает, что референдум защитит исторические права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо

Президент республики подчеркнул, что единственным путем решения территориального спора является Женевское соглашение 1966 года

КАРАКАС, 8 ноября. /ТАСС/. Консультативный референдум, который пройдет 3 декабря, поможет восстановить исторические права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, которая является спорной территорией с Корпоративной Республикой Гайана. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на акции национального единства в защиту Гайаны-Эссекибо с участием всех ветвей власти, прошедшей во вторник в театре Тересы Кареньо. Мероприятие транслировалось по всем телеканалам республики.

"На новом этапе исторической борьбы решение примет народ на консультативном референдуме по Гайане-Эссекибо", - отметил Мадуро.

Президент подчеркнул, что "единственным путем решения территориального спора между двумя странами является Женевское соглашение 1966 года". Он напомнил, что Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда ООН по разрешению территориального конфликта. В апреле текущего года инстанция расценила приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между двумя странами на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году. Тогда под давлением Великобритании 90% спорной территории передали ее колонии Британской Гайане по поддельным географическим картам.

"Гайана незаконно, нарушая международное право, растоптала Женевское соглашение при поддержке правительства США Барака Обамы", - указал Мадуро. Он также подчеркнул, что "начиная с 2015 года Гайана занимает воинственную позицию ненависти к Боливарианской Республике Венесуэла, заключает пакты с компанией ExxonMobil и с Южным командованием ВС США".

"Коррупцией, подкупом и миллионными взятками, которые ExxonMobil дает с 2015 года, подкупая служащих, министров, депутатов, президента, чтобы получить исключительное право на нефтяные блоки, которые были открыты на не делимитированном морском шельфе", - заявил лидер Венесуэлы.

"Президент Гайаны, марионетка Южного командования ВС США и ExxonMobil, в военной форме с территории Гайны-Эссекибо оскорбляет Венесуэлу и выдает лицензии на добычу нефти в венесуэльских морских водах", - заключил Мадуро. Он подчеркнул, что "на провокации Южного командования ВС США и ExxonMobil будет единый национальный ответ, который ранее мы никогда не давали, - единство национальной души, единство национального сознания, не обращая внимания на цвета и партии".

Спор между Венесуэлой и Гайаной

Многолетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название "Гайана-Эссекибо", обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений на шельфе и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на спорном морском шельфе.

Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено после провозглашения независимости этой страны Женевским соглашением от 1966 года.