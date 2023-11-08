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Палестино-израильский конфликт

Япония назвала приоритетами освобождение заложников и улучшение ситуации в Газе

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что участники переговоров в Токио работают над включением в итоговое заявление общей позиции G7 по ситуации на Ближнем Востоке

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава в ходе переговоров в Токио с коллегами из стран Группы семи (G7) назвала главными приоритетами освобождение израильских заложников и улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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"Министр заявила вчера на встрече с коллегами из G7, что немедленное освобождение заложников и улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа являются главными приоритетами", - процитировал на пресс-конференции в Токио слова Камикавы генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Генсек кабмина также отметил, что "участники переговоров работают над включением в итоговое заявление встречи общей позиции Группы семи по ситуации на Ближнем Востоке".

По данным японских СМИ, позиция Токио, традиционно продвигающего сбалансированную политику на Ближнем Востоке, отличается от подходов других стран G7. Одной из главных причин, как отмечала газета Asahi, является практически полная зависимость Японии от поставок нефти из стран региона. Встреча глав внешнеполитических ведомств "семерки" проходит в Токио с 7 по 8 ноября. 

Теги:
ЯпонияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильКамикава, Ёко
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