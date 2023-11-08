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Палестино-израильский конфликт

JPost: израильские военные обнаружили склады с оружием боевиков ХАМАС

В хранилищах среди прочего нашли химикаты, ручные противотанковые гранатометы и взрывчатые вещества

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили и уничтожили склады с оружием, устроенные боевиками радикальной палестинской группировки ХАМАС рядом с парком развлечений и университетом в Газе. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

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"Туннели и склады оружия, используемые ХАМАС, были обнаружены рядом с парком развлечений и университетом в секторе Газа во время продолжающихся операций ЦАХАЛ в анклаве", - информировала армейская пресс-служба. На оружейных складах, как сообщается, были найдены среди прочего химикаты, ручные противотанковые гранатометы и взрывчатые вещества. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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