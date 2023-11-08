СМИ: в Сеуле могут состояться переговоры министров обороны Южной Кореи, США и Японии

Стороны согласовывают детали предложения о трехсторонней встрече, сообщает агентство News1

СЕУЛ, 8 ноября./ТАСС/. Министры обороны Республики Корея, США и Японии могут провести трехсторонние переговоры в Сеуле на этой неделе. Об этом сообщило агентство News1 со ссылкой на источники.

По его данным, стороны занимаются согласованием деталей предложения о трехсторонней встрече. Указывается, что она может состояться перед началом переговоров министров обороны Южной Кореи и США Син Вон Сика и Ллойда Остина в Сеуле, которые запланированы на 13 ноября.

Ожидается, что главы оборонных ведомств трех государств обсудят сотрудничество при реагировании на ракетную и ядерную угрозу со стороны КНДР.

На саммите в Кэмп-Дэвиде в августе южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что стороны планируют начать обмен данными о ракетах КНДР в реальном времени до конца года. В прошлый раз встреча министров обороны трех стран состоялась в июне в Сингапуре на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".