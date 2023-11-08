Reuters: США не посчитали содержательными контакты с КНР по контролю над вооружениями

Содержательность предполагает больше обсуждений, чем было на встрече представителей двух стран, заявил агентству американский чиновник

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают содержательной состоявшуюся в Вашингтоне встречу представителей США и Китая по вопросам контроля над вооружениями, стороны пока не запланировали дальнейших таких контактов. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"Проведение встречи было само по себе конструктивным. Но я бы не назвал вчерашнюю встречу содержательной", - приводятся в материале его слова. "Содержательность предполагает больше обсуждений, чем было", - отметил чиновник.

Он полагает, что "китайская делегация не дала содержательный ответ" на те вопросы, которые ранее затронул помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он, в частности, утверждал, что Вашингтону нужно лучше понимать доктрину Пекина, касающуюся ядерного оружия, а также то, какой объем средств на них выделяется.

"Я бы не сказал, что мы узнали от них что-то новое и что они раскрыли много подробностей относительно своих ядерных сил, их наращивания, а также того, может ли меняться их курс или доктрина со временем", - сообщил чиновник.

Ранее Госдепартамент распространил заявление, в котором назвал состоявшуюся 6 ноября встречу представителей США и КНР конструктивной. Американскую делегацию на ней возглавила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт, китайскую - директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.