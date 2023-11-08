Китай призвал к уважению сетевого суверенитета стран

Председатель КНР Си Цзиньпин также предложил укреплять безопасность данных и защиту личной информации

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к уважению сетевого суверенитета и различных путей развития интернета в разных странах. Об этом китайский лидер заявил в видеообращении к участникам саммита Всемирной интернет-конференции-2023 в Учжэне (Восточный Китай).

"Мы выступаем за безопасность и доступность, строительство более мирного и защищенного киберпространства. Уважайте сетевой суверенитет и пути развития интернета и модели управления им каждой страны. Соблюдайте международные правила киберпространства и не участвуйте в кибергегемонии. Не участвуйте в противостоянии фракций в киберпространстве и гонке вооружений", - призвал Си Цзиньпин. Он также предложил углублять практическое сотрудничество в области сетевой безопасности, бороться с сетевыми злоупотреблениями и преступлениями, укреплять безопасность данных и защиту личной информации.

Китай, сказал председатель КНР, готов сотрудничать со всеми сторонами для реализации "Глобальной инициативы по управлению искусственным интеллектом" и содействия безопасному развитию искусственного интеллекта.

Саммит Всемирной интернет-конференции 2023 года проходит в Учжэне, провинция Чжэцзян, с 8 по 10 ноября, его главная тема - "Построение инклюзивного и устойчивого цифрового мира - совместная работа для создания сообщества судьбы в киберпространстве".