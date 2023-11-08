8 ноября, 03:57
Палестино-израильский конфликт

Саудовская Аравия не собирается использовать цены на нефть для влияния на ситуацию в Газе

Эр-Рияд нацелен на мирные переговоры, сообщил министр инвестиций Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия пока не намерена использовать свое влияние на мировые цены на нефть в качестве рычага для установления режима прекращения огня в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

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"Подобное в настоящее время не стоит на повестке дня. Саудовская Аравия пытается добиться мира путем мирных переговоров", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что Эр-Рияд в ближайшее время намерен провести саммиты в том числе с участием африканских стран для поиска путей мирного урегулирования ближневосточного конфликта. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтСаудовская Аравия
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