Саудовская Аравия не собирается использовать цены на нефть для влияния на ситуацию в Газе

Эр-Рияд нацелен на мирные переговоры, сообщил министр инвестиций Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия пока не намерена использовать свое влияние на мировые цены на нефть в качестве рычага для установления режима прекращения огня в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

"Подобное в настоящее время не стоит на повестке дня. Саудовская Аравия пытается добиться мира путем мирных переговоров", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что Эр-Рияд в ближайшее время намерен провести саммиты в том числе с участием африканских стран для поиска путей мирного урегулирования ближневосточного конфликта.