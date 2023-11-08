8 ноября, 04:04
Палестино-израильский конфликт

Аргентина направила гуманитарную помощь для пострадавших в секторе Газа

Вместе с грузом в анклав вылетели добровольцы

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Аргентины отправили первую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, пострадавших в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел южноамериканской страны.

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"Было отправлено первое пожертвование для оказания помощи населению, пострадавшему в результате военного конфликта на территории Палестины и Израиля", - говорится в сообщении.

Самолет с грузом весом почти в 1 тонну вылетел в Египет. Оттуда таблетки для очистки воды, медицинские принадлежности, сухое молоко и одежду "направят в город Рафах", расположенный в секторе Газа, отметили в МИД. Вместе с грузом Аргентина направила добровольцев, которые будут помогать доставлять помощь. 

Теги:
АргентинаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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