Аргентина направила гуманитарную помощь для пострадавших в секторе Газа

Вместе с грузом в анклав вылетели добровольцы

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Аргентины отправили первую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, пострадавших в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Было отправлено первое пожертвование для оказания помощи населению, пострадавшему в результате военного конфликта на территории Палестины и Израиля", - говорится в сообщении.

Самолет с грузом весом почти в 1 тонну вылетел в Египет. Оттуда таблетки для очистки воды, медицинские принадлежности, сухое молоко и одежду "направят в город Рафах", расположенный в секторе Газа, отметили в МИД. Вместе с грузом Аргентина направила добровольцев, которые будут помогать доставлять помощь.