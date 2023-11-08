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Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в США показал снятые боевиками ХАМАС во время атаки 7 октября кадры

Майкл Герцог заявил, что это был самый "смертоносный день для евреев со времен Холокоста"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Посол Израиля в США Майкл Герцог на траурном мероприятии представил группе иностранных послов и дипломатов кадры с нательных камер, снятые боевиками палестинского радикального движения ХАМАС во время нападения 7 октября. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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"Сегодня я принимал более 30 послов и иностранных высокопоставленных лиц в посольстве Израиля для просмотра записей с нательных камер, которые террористы ХАМАС использовали для документирования своих варварских зверств в Израиле 7 октября", - написал дипломат. "Это был один из самых страшных терактов в современной истории и самый смертоносный день для евреев со времен Холокоста", - отметил Герцог. "Израиль имеет право и обязанность защищать себя и устранять угрозу со стороны ХАМАС, борясь за безоговорочное освобождение каждого заложника. Мы не успокоимся, пока не вернем их домой", - добавил посол. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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