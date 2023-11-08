Главы МИД стран G7 подтвердили необходимость сотрудничества с Китаем

В ходе переговоров в Токио руководители ведомств еще раз отметили важность откровенного взаимодействия с Пекином и прямого выражения ему обеспокоенности

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в ходе переговоров в Токио подтвердили необходимость сотрудничества "семерки" с Китаем. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

"Главы ведомств еще раз подтвердили, что они осознают важность откровенного взаимодействия с Китаем и прямого выражения ему обеспокоенности, признавая необходимость сотрудничества с КНР в сфере глобальных вызовов, а также в областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в заявлении.

19 сентября глава МИД Японии Ёко Камикава заявила от лица председателя прошедших в Нью-Йорке переговоров глав внешнеполитических ведомств "семерки", что Группа семи выступает за мир и стабильность в Тайваньском проливе и признает политику "одного Китая".