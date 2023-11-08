Индийские военные провели учения на северо-востоке страны с привлечением С-400

Целью маневров была проверка боевой готовности ВВС, в особенности его Восточного командования

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. ВВС Индии совместно с сухопутными силами провели ежегодные учения Poorvi Akash ("Восточное небо") на северо-востоке страны, в них были задействованы российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источники.

По его данным, маневры проходили с 30 октября по 4 ноября "в северо-восточных штатах вдоль границы с Китаем". Это первое упоминание о привлечении к регулярным учениям в Индии комплексов С-400, которые страна начала получать в рамках контракта с РФ с 2021 года.

"Учения ВВС включали использование в северо-восточном регионе основных боевых платформ, в том числе систем противовоздушной обороны С-400, истребителей "Рафаль" и "Теджас", а также легких боевых вертолетов "Прачанд", - заявил собеседник агентства.

По его словам, целью маневров была проверка боевой готовности ВВС, в особенности его Восточного командования. Военные отработали как наступательные, так и оборонительные операции, реагирование на различные виды угроз. В частности, вертолеты "Прачанд" провели операции по высадке на передовые посадочные площадки в гористой местности.

"Учения предусматривали совместные операции с Восточным командованием сухопутных сил в разнообразной и сложной местности восточного сектора, который был полностью задействован в маневрах. Специальные силы ВВС и армии участвовали в совместных миссиях. Системы противовоздушной обороны обоих родов войск были задействованы в рамках симуляции реалистичных сценариев боевых действий", - заявил собеседник агентства.

По его данным, главнокомандующий ВВС главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари непосредственно находился в зоне ответственности Восточного командования во время учения, а начальник индийского штаба обороны генерал Анил Чаухан провел штабные учения перед стартом Poorvi Akash.