8 ноября, 05:42

Киргизия и Таджикистан согласовали еще 17 км границы

Киргизское правительство сообщило, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков

БИШКЕК, 8 ноября. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана согласовали еще более 17 км общей границы. Об этом сообщила пресс-служба киргизского правительства.

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"В городе Бустон Согдийской области Таджикистана 1-8 ноября состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Топографические рабочие группы согласовали 17,98 км кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на киргизской территории.

Протяженность границы двух республик составляет свыше 970 км. В настоящее время согласовали более двух третей линии прохождения рубежа.

Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров ранее выразил надежду, что Бишкек и Душанбе завершат процесс демаркации и делимитации границы в ближайшее время. 

Теги:
КиргизияТаджикистанЖапаров, Акылбек Усенбекович
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