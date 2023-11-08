В Казахстане планируют упростить создание общественных объединений

Проект закона одобрили в первом чтении депутаты нижней палаты парламента

АСТАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены упростить создание в стране общественных объединений. Соответствующий проект закона в первом чтении одобрили депутаты нижней палаты парламента.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений" разработали для дальнейшего развития гражданского общества и упрощения порядка создания новых общественных объединений. Документ направлен на обеспечение защиты прав граждан на свободу объединений в соответствии с международными стандартами.

Проект закона предлагает нормы, направленные на предоставление гражданам возможности создания общественного объединения группой не менее трех человек; приведение в соответствие норм действующего законодательства, в частности определение статуса общественного объединения городов республиканского значения; правовую регламентацию вопросов создания общественных объединений и другие.

Обсуждение проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений" продолжится в профильных комитетах нижней палаты парламента.