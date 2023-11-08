В Израиле назвали условия для перемирия в Палестине

По словам израильского чиновника высокого ранга, это возможно в случае освобождения ХАМАС существенного числа заложников

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля готовы объявлять паузы в боевых действиях, если радикальное палестинское движение ХАМАС освободит значительное число заложников. Об этом сообщил американской газете Politico израильский чиновник высокого ранга.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, который в интервью телеканалу ABC заявил, что полного прекращения огня не будет без освобождения заложников. Коснувшись вопроса о тактических паузах для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, глава правительства указал, что Израиль будет смотреть "по обстоятельствам", но фактически такие перерывы уже устраивались. Ранее президент США Джо Байден обсудил с Нетаньяху по телефону возможность введения тактических пауз.

"Израиль готов объявлять паузы, но только в случае освобождения существенного числа заложников. Мы обсуждаем с американской администрацией индивидуальные решения в соответствии с конкретными нуждами", - отметил собеседник Politico.

Другой чиновник сказал изданию, что "гораздо лучше, когда Нетаньяху демонстрирует открытость к просьбам США об объявлении пауз в боевых действиях, нежели когда отвергает их".

6 ноября на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, затронув тему возможной приостановки военных операций в секторе Газа в гуманитарных целях, признал, что никакой конкретики на этот счет до сих пор нет.