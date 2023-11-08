Председатель КС Индонезии лишился должности из-за допуска сына президента к выборам

По информации The Jakarta Post, Анвара Усмана признали виновным в "серьезном этическом нарушении"

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Председателя Конституционного суда (КС) Индонезии Анвара Усмана понизили в должности за решение, благодаря которому старший сын действующего президента страны Джоко Видодо - Гибран Ракабуминг Рака (1988 года рождения) - смог участвовать в выборах. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

По ее информации, комиссия по этике КС распорядилась отстранить председателя суда и запретить ему высказываться по предвыборным спорам после того, как его признали виновным в "серьезном этическом нарушении". Анвар Усман использовал свое положение, чтобы позволить сыну президента баллотироваться на пост вице-президента. Газета отмечает, что он также женат на сестре действующего президента. Комиссия по этике заявила о необходимости избрания нового председателя КС, при этом Анвар Усман не может выдвигать свою кандидатуру.

Всем девяти судьям КС объявили выговор за то, что они не заявили о конфликте интересов. Комиссия по этике заявила, что КС коллективно нарушил этический кодекс, отмечает издание.

Ранее КС Индонезии постановил разрешить кандидатам в возрасте до 40 лет, имеющим опыт работы в качестве выборных должностных лиц, баллотироваться на президентских выборах. Это позволило одному из главных претендентов на пост президента на выборах в феврале 2024 года, министру обороны Индонезии Прабово Субианто, выбрать старшего сына действующего президента в качестве кандидата в вице-президенты в рамках совместной избирательной кампании.