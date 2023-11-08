В Иране заявили, что Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия

МАГАТЭ должно подойти к этому вопросу с независимых позиций, считают в Тегеране

ДУБАЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа можно считать признанием в том, что у еврейского государства есть атомное оружие. Такое мнение выразил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"В очередной раз представитель израильского режима признался, что его страна обладает ядерным оружием. К тому же, что даже более важно, этот режим, угрожая угнетенному и невинному народу сектора Газа, бросил вызов основным принципам международного права и Устава ООН", - заявил Эслами в интервью агентству IRNA.

"Международное агентство по атомной энергии и особенно его генеральный директор должны подойти к этому вопросу с независимых позиций. <...> Следует незамедлительно осудить эти угрозы, объявить об их последствиях и сообщить об этом инциденте Совету Безопасности ООН", - добавил глава ОАЭИ.

"Некоторые правительства осудили эти слова израильского министра, однако международным организациям, в том числе ООН, пора также перестать хранить молчание перед лицом подобных высказываний, которые угрожают <…> безопасности во всем мире. Выступите против таких заявлений и отнеситесь серьезно к этому вопросу", - призвал Эслами.

5 ноября, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol barama о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже чиновник указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.

Высказывание Элияху осудили несколько стран Ближнего Востока, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Сирия. В распространенном саудовским внешнеполитическим ведомством заявлении отмечалось, что "неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям".