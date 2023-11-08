В Мадриде 39 человек пострадали во время протеста против амнистии сторонников Каталонии

Полицейские задержали шесть человек у штаб-квартиры правящей партии Испании

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Акция протеста в испанской столице против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии завершилась столкновениями участников манифестации с полицией, в результате чего пострадали 39 человек.

Митинг начался поздно вечером 7 ноября у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой является исполняющий обязанности премьера Педро Санчес. В рамках переговоров по формированию нового правительства он заявлял о поддержке инициативы по амнистии сепаратистов. Как передает телерадиокомпания RTVE, ближе к полуночи полиция начала разгонять собравшихся на манифестацию. В ходе беспорядков пострадали 39 человек, из которых 29 - сотрудники правоохранительных органов. По данным властей, сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек.

6 ноября у штаб-квартиры ИСРП состоялся аналогичный протест, переросший в столкновения его участников с полицией. Были задержаны три человека.

Ранее в Испании уже проходили многотысячные акции против амнистии каталонских сепаратистов, однако манифестации завершались без инцидентов.

Поддержка Санчесом данной инициативы прозвучала на фоне переговоров по вопросу формирования правительства Испании. 24 октября было объявлено о соглашении между соцпартией и левым движением "Сумар" по формированию коалиционного правительства страны. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов в Испании ИСРП получила 121 кресло в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). "Сумар" достался 31 мандат.

Таким образом, двум политическим силам в сумме не хватает голосов, чтобы беспрепятственно переизбрать Санчеса на пост главы кабмина. В этой связи для ИСРП важно получить поддержку других прошедших в парламент партий, в том числе каталонских политических сил, поддерживающих независимость региона.