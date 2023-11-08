Президент Южной Кореи посетит саммит АТЭС

Заместитель начальника управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё заявил, что на мероприятии планируется несколько двусторонних встреч

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль отправится 15 ноября в США для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщили в администрации южнокорейского лидера.

Как рассказал заместитель начальника управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё, на полях мероприятия планируется несколько двусторонних встреч. Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) 15-18 ноября.

18 ноября Юн Сок Ёль вернется в Сеул и уже 20 ноября отправится с четырехдневным государственным визитом в Великобританию. 23 ноября южнокорейский лидер будет в Париже в рамках кампании по поддержке заявки города Пусана на проведение всемирной выставки в 2030 году, он планирует провести встречи с делегатами. 28 ноября Международное бюро выставок примет решение о месте проведения мероприятия.

Государственный визит президента в Нидерланды состоится 12-13 декабря, добавили в администрации.