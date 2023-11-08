8 ноября, 07:34
Палестино-израильский конфликт

МИД Румынии сообщил об эвакуации более 90 граждан из сектора Газа

Еще 51 человек сможет въехать на территорию Египта через КПП "Рафах" в течение 8 ноября

БУХАРЕСТ, 8 ноября. /ТАСС/. Свыше 90 граждан Румынии эвакуировали из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщил МИД Румынии.

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"93 румынских гражданина и члены их семей выехали из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" [Арабская Республика Египет] и находятся на египетской территории на пути к Каиру", - указывается в сообщении. На пограничном пункте их встретили дипломаты посольства Румынии в Египте. Эвакуированных граждан доставят в Румынию специальными авиарейсами.

Позднее внешнеполитическое ведомство сообщило, что в результате договоренности с израильскими и египетскими властями еще 51 гражданин Румынии и члены их семей смогут въехать на территорию республики через КПП "Рафах". Их эвакуация в Египет произойдет в течение 8 ноября.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку совершит 8 ноября поездку в Египет, как сообщило агентство Agerpres со ссылкой на правительственные источники. 

Теги:
ПалестинаРумынияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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