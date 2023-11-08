В Анкаре опровергли утверждения о получении денег в обмен на прием жителей Газы

Сообщения о том, что США и Израиль ведут переговоры с государствами Персидского залива, Египтом и Турцией об эвакуации жителей Газы и прекращении огня тоже не соответствуют действительности, говорится в заявлении канцелярии

АНКАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла утверждения СМИ о том, что республике будет предоставлена крупная сумма в иностранной валюте в обмен на прием 750 тыс. жителей сектора Газа.

"Сообщения о том, что США и Израиль ведут переговоры с государствами Персидского залива, Египтом и Турцией об эвакуации жителей Газы и прекращении огня, а также о том, что Турции будет предоставлена необходимая ей иностранная валюта в обмен на прием 750 тыс. жителей Газы, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении канцелярии.

В нем также отмечается, что Турция "под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает прилагать усилия для немедленного прекращения интенсивных бомбардировок сектора Газа, предотвращения гибели гражданского населения, обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и недопущения перемещения гражданского населения". "Любой подход, направленный на перемещение гражданского населения Газы, неприемлем", - добавили в канцелярии.