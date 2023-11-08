Генсек ОДКБ заявил, что проект организации по разрядке на Южном Кавказе остается в силе

На южных рубежах зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности сохраняется опасность распространения террористической активности, отметил Имангали Тасмагамбетов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Проект Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который нацелен на деэскалацию обстановки на Южном Кавказе, остается в силе, может быть принят при достижении консенсуса. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на проходящей в Москве встрече секретарей советов безопасности стран Содружества Независимых Государств.

"Говоря о складывающейся ситуации на Южном Кавказе, хотел бы акцентировать внимание на том, что проект-решение ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации в регионе и который, к сожалению, не был принят в ноябре прошлого года на сессии Совета коллективной безопасности, остается в силе в случае достижения консенсуса", - сказал он.

По словам генсека, на южных рубежах зоны ответственности ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции, незаконного оборота оружия и наркотиков. "Инфильтрация террористических и экстремистских элементов связана не только с крайне сложной обстановкой в Афганистане, но и стабильностью в приграничных с Афганистаном регионах", - добавил Тасмагамбетов.

Он указал, что все это дополнительно актуализирует задачу оперативного завершения работы целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участка таджикско-афганской границы. Генсек также напомнил, что у ОДКБ есть позитивные примеры постепенного решения конфликтов. "Так, конфликтная ситуация между Таджикистаном и Киргизией постепенно решается, причем без посредников, благодаря усилиям глав государств", - отметил Тасмагамбетов.