Глава МИД Японии назвала Центральную Азию "важным партнером" G7

Токио намерен содействовать укреплению отношений с центральноазиатскими странами в рамках запланированного на 2024 год саммита, сказала Ёко Камикава

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёко Камикава, председательствующая на встрече коллег из стран "семерки", назвала государства Центральной Азии "важным партнером" G7 в "поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка". Как сообщил японский МИД, такую позицию она озвучила на одной из сессий в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки" в Токио, для участия в которой в онлайн-режиме впервые пригласили коллег из Центральной Азии.

"В начале сессии министр Камикава отметила, что рада впервые пригласить страны Центральной Азии для онлайн-участия во встрече глав МИД G7. Она заявила, что Центральная Азия является важным партнером в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права", - говорится в сообщении. Кроме того, Камикава высказала надежду на то, что встреча "даст возможность обсудить сферы сотрудничества между странами Центральной Азии и G7". Главы МИД из центральноазиатских стран же поблагодарили за приглашение и "выразили надежду на продолжение такого диалога".

Глава японского МИД в то же время отметила, что "существует еще больший потенциал в отношениях Японии и Центральной Азии", и Токио намерен содействовать укреплению отношений в рамках запланированного на следующий год саммита в формате Центральная Азия - Япония.

Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. В декабре 2022 года в Токио прошел Центральноазиатский инвестиционный форум (Central Asia Investment Forum 2022) с участием представителей властей и бизнеса стран региона. В следующем году планируется провести встречу на высшем уровне с участием лидеров Японии и этих стран.