G7 работает над санкциями против ХАМАС

Страны группы обсуждают этот вопрос в том числе с региональными партнерами

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) обсуждают, в том числе с региональными партнерами, вопрос введения санкций в отношении радикального палестинского движения ХАМАС.

"Члены Группы семи вместе с региональными партнерами работают над тем, чтобы избежать расширения конфликта [на Ближнем Востоке]. Мы работаем совместно в том числе над санкциями и другими мерами, чтобы не допустить получения [движением] ХАМАС средств", - говорится в итоговом заявлении глав внешнеполитических ведомств стран "семерки", текст которого приводит агентство ANSA.