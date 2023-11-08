G7 осудила акты насилия со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев

Это подрывает безопасность на Западном берегу реки Иордан и угрожает перспективам установления прочного мира

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи считают неприемлемыми акты насилия со стороны поселенцев из Израиля по отношению к палестинскому населению.

"Рост экстремистского насилия со стороны поселенцев, направленного против палестинцев, неприемлем, это подрывает безопасность на Западном берегу [реки Иордан] и угрожает перспективам установления прочного мира", - говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи министров иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, которая прошла в Токио. Его текст приводит агентство ANSA. Кроме того, главы дипведомств семи стран указывают на необходимость оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа, включая обеспечение гуманитарных коридоров и пауз.

Кроме того, главы дипведомств семи стран указывают на необходимость оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа, включая обеспечение гуманитарных коридоров и пауз. Вместе с тем "семерка" осуждает атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, требует освобождения всех заложников. "Мы подчеркиваем необходимость срочных мер по преодолению усугубляющегося гуманитарного кризиса в Газе. Все стороны должны гарантировать гуманитарную помощь гражданскому населению, включая поставки еды, воды, медикаментов, топлива, а также доступ гуманитарных служб. Мы поддерживаем паузы и гуманитарные коридоры для оказания срочной необходимой помощи, обеспечения передвижения гражданских лиц и освобождения заложников", - говорится в документе, выдержки из которого привело ANSA.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало вооруженные палестинские группировки немедленно прекратить неизбирательные ракетные обстрелы Израиля. В УВКПЧ "серьезно опасаются", что "принципы избирательности и пропорциональности не соблюдаются обеими сторонами" конфликта. В частности, в ООН обратили внимание на "интенсификацию боев в северной части Газы", что приводит к "шокирующему числу" убитых и раненых. По данным УВКПЧ, с 7 октября по 2 ноября на Западном берегу были убиты 132 палестинца, в том числе 41 ребенок: 124 - израильскими силами и 8 - поселенцами. "Насилие со стороны поселенцев, которое уже достигло рекордного уровня, также резко возросло: в среднем [фиксируется] по семь нападений в день. Более чем в трети этих нападений применялось огнестрельное оружие", - констатировала официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.