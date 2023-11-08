8 ноября, 07:54

МИД КНР пока не подтвердил информацию о встрече Си Цзиньпина и Байдена 15 ноября

Официальный представитель дипведомства Ван Вэньбин напомнил озвученную ранее министром иностранных дел КНР Ван И позицию о том, что "дорога в Сан-Франциско не будет гладкой и не может быть пройдена на автопилоте"

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон продолжают работать над встречей председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин прокомментировал по просьбе корреспондента ТАСС возможную встречу двух лидеров в Сан-Франциско 15 ноября.

"Китай и США договорились совместно работать над реализацией встречи глав государств в Сан-Франциско", - сказал Ван Вэньбин на брифинге, не подтвердив при этом, что встреча пройдет именно 15 ноября.

Он напомнил озвученную ранее министром иностранных дел КНР Ван И позицию о том, что "дорога в Сан-Франциско не будет гладкой и не может быть пройдена на автопилоте".

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Байден и Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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