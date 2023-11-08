ХАМАС разрешило 100 гражданам США покинуть Газу

В опубликованных списках также фигурируют граждане ФРГ, Канады, Румынии, Украины и Филиппин

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки граждан иностранных государств и палестинцев с двойным гражданством, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" 8 ноября, россиян в этих списках нет. Об этом говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП "Рафах" 8 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 [08:00 мск], чтобы облегчить себе процесс перехода", - говорится в сообщении. Информация была размещена на странице погранслужбы в 10:39 мск.

В опубликованных ХАМАС списках фигурируют не менее 100 граждан Соединенных Штатов, а также граждане ФРГ, Канады, Румынии, Украины и Филиппин. Всего в документе упомянуты имена и паспортные данные 373 человек.