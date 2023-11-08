Молния
8 ноября, 07:55

G7 заявила о готовности выстраивать конструктивные отношения с Китаем

При взаимодействии будут учтены национальные интересы и открытый диалог

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи заинтересованы в "конструктивных отношениях" с Китаем с учетом национальных интересов и открытого диалога.

"Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая их важность и открыто выражая наши озабоченности Пекину. Действуя в наших национальных интересах, мы признаем необходимость сотрудничества с Китаем в решении глобальных проблем и в сферах, представляющих общий интерес. <...> Мы также просим Китай взаимодействовать с нами по этим вопросам", - говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи министров иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, которая прошла в Токио. Его текст приводит агентство ANSA. 

Теги:
Китай
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