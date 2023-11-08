8 ноября, 08:05
Палестино-израильский конфликт

Anadolu опровергло информацию о нападении на кортеж Аббаса

По данным агентства, выдаваемая за нападение видеозапись была сделана в лагере беженцев Джалазон в Рамалле

АНКАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Агентство Anadolu опровергло информацию о нападении на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса.

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По его данным, выдаваемая за вышеупомянутое нападение видеозапись была сделана в лагере беженцев Джалазон в Рамалле. Агентство со ссылкой на источники поясняет, что на видеокадрах запечтлено вооруженное столкновение между представителей палестинских силовиков с наркоторговцами.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что на колонну президента Палестины было совершено вооруженное нападение, один человек из охраны Аббаса убит. По данным портала газеты Hürriyet, ответственность за нападение на себя взяла радикальная группировка "Дети Абу Джандала" (Sons of Abu Jandal). Ранее, как утверждается, они выдвинули ему 24-часовой ультиматум по Газе. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтАббас, Махмуд
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