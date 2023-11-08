Вице-премьер Бельгии выступила за введение санкций против Израиля из-за ситуации в Газе

Петра Де Суттер считает, что необходимо расследовать бомбардировки больниц и лагерей беженцев в палестинском анклаве, а также запретить въезд в Бельгию агрессивным израильским поселенцам, политикам и военнослужащим, виновным в военных преступлениях

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Бельгии, министр государственной службы и государственных предприятий королевства Петра Де Суттер предложила ввести санкции против Израиля из-за его действий в секторе Газа.

Об этом сообщила газета De Standaard.

"Мы не можем спокойно смотреть на то, как каждый день в Газе убивают детей", - заявила Де Суттер. В этой связи она призвала к немедленной приостановке соглашения об ассоциации Евросоюза с Израилем, а также предложила ввести запрет на импорт продукции с оккупированных палестинских территорий. По ее словам, необходимо расследовать бомбардировки больниц и лагерей беженцев в палестинском анклаве, а также запретить въезд в Бельгию агрессивным израильским поселенцам, политикам и военнослужащим, виновным в военных преступлениях.