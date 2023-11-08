Индия и США проведут встречу глав дипведомств и Минобороны в формате "2 + 2"

Это будет пятая встреча в таком формате

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны Индии Субраманьям Джайшанкар и Раджнатх Сингх в пятницу проведут встречу в формате "два плюс два" с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил МИД Индии.

Это будет пятая встреча в таком формате. "Формат "два плюс два" позволяет на высоком уровне оценить прогресс, проделанный во всеохватывающем сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, в кооперации по созданию технологических производственных цепочек, а также в межобщественных связях", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Министры также коснутся дорожной карты развития двусторонних отношений, которую обсуждали лидеры двух стран Нарендра Моди и Джо Байден на встречах в июне и сентябре текущего года.

"Стороны также обсудят существующие региональные проблемы, обменяются мнениями об общих приоритетах для наращивания сотрудничества на многосторонних площадках, а также в рамках таких объединений, как QUAD [четырехсторонний диалог по безопасности, объединяющий Австралию, Индию, Японию и США]", - добавили в ведомстве.

Кроме того, министры проведут профильные встречи тет-а-тет.