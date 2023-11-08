В Болгарии оппозиция внесла предложение о вотуме недоверия правительству

Лидер социалистов Корнелия Нинова сообщила, что это случилось из-за провала в области национальной безопасности и обороны

СОФИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию", партии "Возрождение" и "Есть такой народ" внесли в Народное собрание (парламент) предложение о вынесении вотума недоверия правительству из-за провала его политики в области обороны и безопасности. Об этом сообщила журналистам в парламенте лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова.

"В 10:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) вносим предложение о вотуме недоверия правительству из-за провала в области национальной безопасности и обороны. Необходимые подписи партий "Есть такой народ" и "Возрождение" получены", - сообщила ранее Нинова.

В соответствии с действующим законодательством предложение о вотуме недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три и не позднее чем через семь дней после его внесения в канцелярию парламента. Для того чтобы вотум недоверия был успешным, необходимы голоса более половины депутатов, то есть не менее 121 из 240 членов парламента. Оппозиционные партии имеют 71 голос. Таким образом, реальных шансов отправить правительство Николая Денкова, сформированное при поддержке политических объединений "Продолжаем перемены", "Демократическая Болгарии", коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, а также партии "Движение за права и свободы", у них нет, но предстоят очередные дебаты в парламенте.

Предыдущий вотум недоверия в связи с провалом политики в энергетической сфере в середине октября правительство успешно преодолело, его поддержали 143 депутата парламента.