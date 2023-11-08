8 ноября, 09:10
Палестино-израильский конфликт

Иран заявил, что Израиль должен выплатить репарации для восстановления Газы

Для реконструкции ключевой инфраструктуры "требуются значительные ресурсы", подчеркнул постпред при ООН Амир Саид Иравани

ДУБАЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал международное сообщество заставить Израиль выплатить репарации для восстановления сектора Газа.

Читайте также
Попытки освободить заложников и обмены ударами. Месяц с начала конфликта в Палестине

"Международное сообщество должно заставить Израиль и его сторонников выплатить военные репарации", - заявил он в ходе заседания Четвертого комитета 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иравани отметил, что "тяжелая ситуация" в секторе Газа требует "прекращения огня в приоритетном порядке", а также "немедленных действий по содействию восстановлению этого района". "Для реконструкции ключевой инфраструктуры, включая жилье, школы, больницы и основные службы, требуются значительные ресурсы", - добавил постпред Ирана при ООН, слова которого передало агентство Fars.

6 ноября глава пресс-службы правительства сектора Газа Салям Мааруф заявил, что с начала эскалации конфликта в анклаве повредили 222 тыс. единиц жилья, более 40 тыс. разрушили полностью. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация