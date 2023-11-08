G7 призывает Иран вернуть лишенных аккредитации инспекторов МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее отметил, что такой шаг Ирана существенно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) призывают Иран вернуть инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), лишенных аккредитации. Об этом говорится в совместном заявлении глав дипведомств "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио.

"Мы призываем Иран оперативно выполнять свои юридические и политические обязательства в отношении ядерного нераспространения, включая полное и безоговорочное сотрудничество с МАГАТЭ. Мы настоятельно призываем Иран отменить отзыв аккредитации у инспекторов МАГАТЭ, который серьезно сказывается на способности агентства эффективно проводить свои инспекции в Иране", - говорится в заявлении.

17 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран принял решение отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Гросси не назвал их точное число, однако отметил, что такой шаг существенно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране.