Суд ЕС оставил в силе санкции против Дмитрия Мазепина

Решение может быть опротестовано

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе санкции против бывшего владельца и генерального директора компании "Уралхим" Дмитрия Мазепина, решение может быть опротестовано. Об этом говорится в полученном ТАСС решении инстанции.

"Европейский суд отклонил аргументы, выдвинутые защитой господина Мазепина. Совет ЕС предоставил необходимое обоснование своих решений [о введении санкций]. Господин Мазепин имел полный доступ к досье в его отношении, что позволяло ему легко понять выдвинутые против него обвинения и защищать себя", - отмечается в постановлении.