8 ноября, 09:04,
обновлено 8 ноября, 09:19
Санкции в отношении России

Суд ЕС оставил в силе санкции против Дмитрия Мазепина

Дмитрий Мазепин. Михаил Метцель/ ТАСС
Дмитрий Мазепин
© Михаил Метцель/ ТАСС

Решение может быть опротестовано

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе санкции против бывшего владельца и генерального директора компании "Уралхим" Дмитрия Мазепина, решение может быть опротестовано. Об этом говорится в полученном ТАСС решении инстанции.

"Европейский суд отклонил аргументы, выдвинутые защитой господина Мазепина. Совет ЕС предоставил необходимое обоснование своих решений [о введении санкций]. Господин Мазепин имел полный доступ к досье в его отношении, что позволяло ему легко понять выдвинутые против него обвинения и защищать себя", - отмечается в постановлении. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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