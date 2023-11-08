G7 осудила "поставки вооружения" из КНДР в Россию, опровергнутые Москвой

Страны Группы семи также осудили "систематические нарушения прав человека" в народной республике и "ее решение" развивать незаконные программы по разработке оружия массового поражения и ракетного вооружения, а не повышать "благосостояние населения"

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) осуждают якобы имеющие место поставки оружия и боеприпасов из КНДР в РФ как нарушение резолюций Совета безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи в Токио министров иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Мы решительно осуждаем передачу вооружений из Северной Кореи в Россию, что прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Призываем Россию и Северную Корею немедленно прекратить всю подобную деятельность", - сказано в заявлении.

Помимо этого, страны G7 осудили "систематические нарушения прав человека" в народной республике и "ее решение" развивать незаконные программы по разработке оружия массового поражения и ракетного вооружения, а не повышать "благосостояние населения". "Семерка" также призвала Пхеньян решить вопрос похищенных японских граждан.

Министры потребовали от КНДР согласиться на полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию, а также отказаться от разработки баллистических ракет и оружия массового поражения. "Мы призываем страны - члены ООН полностью соблюдать все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, призываем страны - члены Совета Безопасности ООН к выполнению собственных обязательств", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".