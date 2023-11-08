G7 готова развивать сотрудничество со странами Центральной Азии

В итоговом заявлении также отмечается, что Группа семи обязуется поддерживать усилия по социально-экономическим и политическим реформам в странах региона

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) подчеркнули готовность углубления сотрудничества со странами Центральной Азии для решения региональных вызовов, включая глобальные последствия нынешнего конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио.

"Мы по-прежнему полны решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность стран Центральной Азии", - отмечается в документе. При этом указывается, что министры "приветствуют активизацию регионального сотрудничества и связей между людьми, которые могут способствовать созданию новых возможностей для бизнеса и новых инноваций". "Мы подтверждаем нашу решимость укреплять сотрудничество со странами Центральной Азии для решения региональных проблем, включая глобальные последствия агрессивной войны России, дестабилизирующее воздействие ситуации в Афганистане, включая нарушения прав человека со стороны Талибана, терроризм, водную безопасность и изменение климата", - подчеркивается в тексте.

"На фоне растущих геополитических рисков диверсификация и расширение торговых путей в странах Центральной Азии не только приносит экономический рост в регионе, но и имеет потенциал для улучшения глобальных цепочек поставок, включая энергетическую безопасность", - констатируется в заявлении. В этой связи, как заверили главы МИД G7, они "вновь обязуются развивать торговые и энергетические связи, устойчивое сообщение и транспорт, включая Срединный коридор (Транскаспийский транспортный маршрут - прим. ТАСС), а также связанные с ним проекты для повышения региональной устойчивости".

В заявлении также отмечается, что G7 обязуется поддерживать усилия по социально-экономическим и политическим реформам в странах Центральной Азии.