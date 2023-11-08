Польша заявила, что Украина не вступит в ЕС до эксгумации жертв Волынской резни

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отметил, что "спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Без эксгумации тел жертв Волынской резни Украина не может и мечтать о том, чтобы вступить в Евросоюз. Такое мнение высказал в интервью радиостанции Radio Zet замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

"Без решения этого вопроса (об эксгумации - прим. ТАСС) Украине не следует и мечтать о том, что она вступит в ЕС, - сказал дипломат. - Без решения этого вопроса не может быть многолетнего примирения с Украиной".

"Если мы должны находиться в одном союзе (в ЕС - прим. ТАСС) с государством, с которым у нас важный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать", - добавил Яблоньский.

В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни, позже названную "Волынской резней". Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали свыше 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.