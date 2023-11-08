В Польше арестованный за коррупцию политик может стать депутатом ЕП

По данным радиостанции RMF24, Влодзимежу Карпиньскому грозило до 12 лет тюремного заключения

МОСКВА, 8 ноября. Арестованный по подозрению в коррупции бывший министр государственных активов Польши Влодзимеж Карпиньский согласился занять освободившееся кресло депутата Европарламента (ЕП), представляя польское оппозиционное объединение "Гражданская коалиция". Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По ее информации, "это беспрецедентная ситуация, когда находящийся под арестом может стать депутатом Европарламента".

Карпиньский участвовал в выборах в ЕП в 2019 году, но оказался лишь четвертым в списке польских кандидатов. Однако с тех пор один из опередивших его претендентов на депутатское кресло в ЕП умер, а двое других по итогам парламентских выборов 15 октября прошли в польский Сейм (нижнюю палату парламента). Таким образом, Карпиньский стал главным претендентом на освободившееся место в ЕП. Из тюремной камеры он направил спикеру Сейма заявление о своем согласии стать евродепутатом, что обеспечит ему неприкосновенность и позволит выйти на свободу.

Карпиньский получил пост министра госактивов в правительстве Дональда Туска, бывшего премьер-министром с 2007 по 2014 годы. Он был арестован 27 февраля 2023 года по обвинению в получении взятки в размере 5 млн злотых (около $1,2 млн). В случае признания судом его вины Карпиньскому грозило до 12 лет тюремного заключения.