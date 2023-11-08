Литва построит в Рукле инфраструктуру для 3 тыс. своих военных и союзников по НАТО

По данным Минобороны республики, строительство базы запланировали на 2025-2027 годы

ВИЛЬНЮС, 8 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура для размещения около 3 тыс. военнослужащих Литвы и союзников по НАТО построят в военном городке в Рукле Йонавского района. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"В настоящее время мы активно проводим мероприятия по развитию военной инфраструктуры, в рамках которых будет создана полноценная система приема в Рукле подразделений союзников и размещения военнослужащих армии Литвы общим числом около 3 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

В Рукле планируется разместить 1 тыс. солдат мотопехотной бригады "Гележинис вилкас" ("Железный волк"), артиллерийского батальона и батальона логистики. Также там будут дислоцируют 2 тыс. военнослужащих боевой группы размещенного в Литве батальона НАТО передового базирования. Строительство базы намечено на 2025-2027 годы. Стоимость работ составит около €300 млн.

В конце октября Анушаускас сообщил, что в Вильнюсе, Рукле и Руднинкае разместят бригаду Бундесвера, которую планируют перебросить из Германии на три года.