8 ноября, 10:08
Палестино-израильский конфликт

Палестина отвергает любую идею по отделению Газы от Западного берега Иордана

По словам советника президента страны Махмуда аль-Хаббаша, "это даст возможность израильским властям полностью отвергнуть мысль о создании единого палестинского государства"

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Палестинское руководство не примет никакой идеи или решения по отделению сектора Газа от Западного берега реки Иордан. Об этом заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.

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"Мы отвергаем любую идею, основанную на отделении Газы от Западного берега Иордана", - отметил аль-Хаббаш, слова которого привел телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. Сектор Газа, добавил он, "не должен быть изолирован от Западного берега, так как это даст возможность израильским властям полностью отвергнуть мысль о создании единого палестинского государства". "И Газа, и Западный берег реки Иордан являются землей палестинцев", - подчеркнул аль-Хаббаш. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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