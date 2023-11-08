Палестина отвергает любую идею по отделению Газы от Западного берега Иордана

По словам советника президента страны Махмуда аль-Хаббаша, "это даст возможность израильским властям полностью отвергнуть мысль о создании единого палестинского государства"

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Палестинское руководство не примет никакой идеи или решения по отделению сектора Газа от Западного берега реки Иордан. Об этом заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.

"Мы отвергаем любую идею, основанную на отделении Газы от Западного берега Иордана", - отметил аль-Хаббаш, слова которого привел телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. Сектор Газа, добавил он, "не должен быть изолирован от Западного берега, так как это даст возможность израильским властям полностью отвергнуть мысль о создании единого палестинского государства". "И Газа, и Западный берег реки Иордан являются землей палестинцев", - подчеркнул аль-Хаббаш.