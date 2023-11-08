8 ноября, 09:56

Секретарь Совбеза Армении и советник Госдепа обсудили процесс мира между Ереваном и Баку

В беседе стороны затронули усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и старший советник Госдепа по переговорам на Южном Кавказе, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луи Боно обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

"Стороны коснулись усилий, направленных на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе, а также процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений. В рамках вышеизложенного Григорян представил позицию армянской стороны. Собеседники обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении. 

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