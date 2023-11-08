В ООН назвали международным преступлением распоряжение Израиля об эвакуации в Газе

Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище Балакришнан Раджгопал напомнил, что "атаки на цели внутри Газы привели к разрушению или повреждению 45% всех жилых зданий"

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специальный докладчик ООН по вопросу о достаточном жилище Балакришнан Раджгопал расценил как "международное преступление" распоряжение властей Израиля об эвакуации жителей Газы с севера на юг анклава. В распространенном заявлении он также назвал "военным преступлением" разрушение городской инфраструктуры в Газе и Израиле.

Как подчеркнул эксперт, приказ об эвакуации более миллиона человек из северной части сектора Газа в южную в условиях блокады и без предоставления адекватного жилья и гуманитарной помощи представляет собой "жестокое и вопиющее нарушение международного права". "Эти действия Израиля представляют собой международные преступления", - констатировал Раджгопал.

"Ведение боевых действий с осознанием того, что они будут систематически разрушать и наносить ущерб жилью и инфраструктуре гражданского населения, превращение целого города, например Газы, в непригодное для проживания гражданского населения состояние является военным преступлением", - отметил эксперт. Он напомнил, что систематические или широкомасштабные бомбардировки жилых домов и гражданских объектов строго запрещены международным правом. "Такие действия приравниваются к военным преступлениям. А когда они направлены против гражданского населения, они также приравниваются к преступлениям против человечности", - подчеркнул спецдокладчик.

Раджгопал напомнил, что "атаки Израиля на цели внутри Газы привели к разрушению или повреждению 45% всех жилых зданий". Он подчеркнул, что "гражданские здания в Израиле также не являются военными объектами и неизбирательные ракетные атаки против них из Газы или других мест - это военное преступление".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.